Новую объездную дорогу проложат в обход Алушты

Наличие новой дороги решит проблему с пробками в районе алуштинского автовокзала. Фото: Михаил ПАТЛИС

Объездную автомобильную дорогу построят в обход Алушты, сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

По планам, дорога будет построена от Перевального до Алушты с обходом Алушты. В разработке находятся несколько вариантов, которые позволят убрать транзитный поток из центра города.

- Все мы знаем, что у нас начинается пробка, благодаря сужению дороги в районе алуштинского автовокзала. При строительстве данного обхода мы полностью разгрузим Алушту, – сообщил Кабанов.

Сейчас проектируют юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крымского полуострова. Объездная дорога будет начинаться от села Донское, она обойдет Симферополь и большинство поселков Добровской долины. Далее планируют соединить маршрут с алуштинской трассой за поселком Перевальное.

Работы выполняет компания «ВАД». Если строительство будет проходить согласно плану, то водители смогут ездить по новой дороге уже в 2024 году.

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