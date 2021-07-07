Власти РК призывают не вырубать можжевеловые деревья в регионе

Можжевельник – род вечнозеленых хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

В республике проводится бессрочная экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма». Туристов, жителей Крыма и представителей турбизнеса призывают бережно относиться к редким растениям, занесенным в Красную книгу.

Как пишет Крымская газета, бессрочная акция учреждена по распоряжению Совмина РК, чтобы не дать исчезнуть популяции можжевельника на полуострове. Это уникальное дерево имеет особые свойства и специфический аромат. Но его, к сожалению, безжалостно вырубают, чтобы производить поделки и сувениры. Сейчас на территории Крыма растет 5 видов этих растений, два из которых (можжевельник высокий, можжевельник вонючий) занесены в Красную книгу РФ.

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