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Происшествия7 июля 2021 20:30

В Крыму оперативника антикоррупционного отдела МВД уличили во взятке

Нарушитель предстанет перед судом
Елизавета КВАЧКОВА
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Получение взятки для коррупционера закончилось плачевно

Получение взятки для коррупционера закончилось плачевно

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Экс-оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Симферополю предстанет перед судом. Он обвиняется в получении крупной взятки в размере трех миллионов рублей через посредника.

Как передает «Крым 24», следком расследовал дело индивидуального предпринимателя, который подозревается в сокрытии крупных доходов, облагаемых налогом. Следователь, как положено, направил поручение в полицию для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но оперативник предложил сделку подозреваемому, находящемуся под следствием. Схема была такой: бизнесмен передает оперуполномоченному 3 миллиона рублей за бездействие, а затем платит еще по 300 тысяч ежемесячно.

- Предприниматель 14 июля 2020 года в своем рабочем кабинете передал посреднику требуемую сумму, после чего подозреваемые были задержаны, – цитирует СМИ пресс-службу Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного в Крыму
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного в Крыму
Он был задержан 14 июля 2020 года за получение взятки в особо крупном размере. Видео: пресс-служба ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.