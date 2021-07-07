В Крыму оперативника антикоррупционного отдела МВД уличили во взятке

Получение взятки для коррупционера закончилось плачевно Фото: Елена ЛЕЛЮК

Экс-оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Симферополю предстанет перед судом. Он обвиняется в получении крупной взятки в размере трех миллионов рублей через посредника.

Как передает «Крым 24», следком расследовал дело индивидуального предпринимателя, который подозревается в сокрытии крупных доходов, облагаемых налогом. Следователь, как положено, направил поручение в полицию для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но оперативник предложил сделку подозреваемому, находящемуся под следствием. Схема была такой: бизнесмен передает оперуполномоченному 3 миллиона рублей за бездействие, а затем платит еще по 300 тысяч ежемесячно.

- Предприниматель 14 июля 2020 года в своем рабочем кабинете передал посреднику требуемую сумму, после чего подозреваемые были задержаны, – цитирует СМИ пресс-службу Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

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