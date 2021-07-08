Погода в Крыму на 8 июля: норд-ост и тепло до +30

Температура воды в Черном море +21…+24° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 июля на Крымском полуострове вполне комфортная погода, если брать во внимание метеопрогнозы.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Скорость норд-оста 6-11 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 28…30°.

По Ялте разгуливает со скоростью 3-5 м/с северо-восточный ветер, сайт gismeteo.ru также обещает сухой, солнечный день. Столбик термометра не рискнет преодолеть отметку в +30°.

В Керчи переменная облачность, тепло +21...26°, прописавшийся на полуострове норд-ост будет дуть со скоростью 2-8 м/с. Дождей метеорологи не обещают.

Евпатория в объятьях назойливого норд-оста, скорость которого составит 7-14 м/с. Дождь, гроза и тепло до 28°.

Температура воды в Черном море +21…+24°

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