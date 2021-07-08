В Ялте похитили мужчину и вымогали у него 1 миллион рублей

Все участники преступления ответят за свои злодеяния Фото: Архив "КП"

Суд в Ялте приговорил к тюремному заключению трех членов этнической преступной группировки. Злоумышленники похитили строителя и вымогали у него деньги, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

В июне прошлого года трое мужчин приехали в Ялту из Чеченской Республики. Им стало известно, что их коллеге, с которым они ранее работали на стройке, перечислили крупную сумму денег. Объединившись, они похитили пострадавшего, отвезли в глухой лес и начали избивать, требуя за освобождение 1 миллион рублей.

В ходе следствия были установлены все детали произошедшего. Они признаны виновными и отправятся за решетку. Тюремные сроки в зависимости от тяжести преступления у мужчин отличаются: один приговорен к трем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима, второй – восьми годам и шести месяцам в колонии строгого режима, третий – восьми годам и восьми месяцам в колонии строгого режима. Уточняется, что преступники свою вину полностью признали.

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