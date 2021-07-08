Из жизни ушел экс-премьер Крыма Анатолий Франчук

Он был заслуженным работником промышленности Автономной РК. Фото: "Крым 24"

Скончался бывший премьер-министр Автономной РК Анатолий Франчук, ему было 85 лет, «Крым 24».

Анатолий Романович родился в 1935 году в селе Владимировка Винницкой области. Окончил Красноярский политех. Работал механиком МТС, слесарем, электриком, стал замначальником цеха на заводе телевизоров в Красноярске. В 1980 году он стал главой завода «Фотон» в Симферополе, в 1987 году встал на должность министра средств связи Советского Союза. В феврале 1990 года вошел в состав крымского правительства. До марта 1991 года являлся первым заместителем председателя Крымского облисполкома, затем до сентября 1993 года был начальником Главного управления экономики и рыночных отношений Совета министров. С декабря 1993 года несколько месяцев занимал пост министра энергетики, промышленности и транспорта, а потом стал министром по управлению госпредприятиями Крыма. После победы в 1994 году на выборах президента Украины Леонида Кучмы, которому Франчук приходился сватом, он стал премьер-министром нового правительства. Покинул этот пост Франчук в январе 1996 года. С мая 1997 года по май 1998 года он второй раз возглавлял крымское правительство.

При жизни он стал лауреатом Государственной премии СССР и заслуженным работником промышленности Автономной РК.

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