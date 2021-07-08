В Ялте вновь заработали почти все маршруты общественного транспорта

Движение общественного транспорта в городе постепенно восстанавливают. Фото: Янина Павленко / Facebook

Движение общественного транспорта в Ялте практически нормализовалось после чрезвычайной ситуации, сообщил заместитель главы администрации города Сергей Стрельбицкий.

По его словам, работа 34-х из 36 автобусных маршрутов в Ялтинском регионе сегодня работают в штатном режиме. Маршрут №20 еще пока не ходит из-за перекрытой улицы Кривошты, которую разрушила непогода. Маршрут №10 курсирует по временной схеме, так как на улице Вергасова также трудятся рабочие.

- В связи с отказом одного из перевозчиков от маршрутов № 7, №19, №24 и №44 комиссией было принято решение о назначении на них временных перевозчиков. В этом статусе на маршрутах №7 и №19 сейчас работает «Ялтаспорттранс», на 24-м – «Крымтроллейбус», а на 44-м – ИП Тесленко, – сообщил Стрельбицкий.

Он заверил, что все автобусные маршруты начнут работать в обычном режиме, когда завершат восстанавливать город после потопа.

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