Археология помогает изучать прошлое человечества по вещественным источникам. Фото: пресс-служба Мининформа РК.

В Музее-заповеднике «Судакская крепость» работает выездная школа археологии. Это составная часть научно-образовательного социально-ориентированного проекта «У подножия Барбакана 2.0», сообщили в пресс-службе Мининформа РК.

Проект победил в конкурсе Фонда президентских грантов. «У подножия Барбакана» – это продолжение программы его части проекта. В прошлом году команда архитекторов придумала новый принцип обустройства территории к востоку от барбакана Судакской крепости. Несколько молодых специалистов из 6 регионов РФ сейчас исследуют этот участок, чтобы реализовать новую идею.

Археология позволяет нам пролить свет на древнюю историю. Фото: пресс-служба Мининформа РК.

Как сообщил руководитель проекта, ответственный секретарь Союза реставраторов России Марии Портновой, за 5 лет Союзом реставраторов России организовано и проведено порядка 20 крупных проектов в разных городах нашей страны.

Молодые специалисты работают с большим увлечением. Фото: пресс-служба Мининформа РК.

Эти проекты объединяют всех заинтересованных в сохранении культурных интересов огромного государства. Участники союза борются за поддержку молодежных инициатив, помогая студентам и молодым специалистам получить навыки, которые они смогут приметь на практике.

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