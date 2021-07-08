На Украине подписан закон, признающий крымчаков, крымских татар и караимов коренными народами

Фото: Архив "КП"

На Украине на подпись президенту Владимиру Зеленскому передали закон о коренных народах. Этот документ 8 июля подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как говорится в законе, коренным народом считается атохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет государственного образования.

В документе обозначено, что коренными народами считаются караимы, крымчаки и крымские татары.

Законопроект гарантирует языковые, культурные и информационные права коренных народов.

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