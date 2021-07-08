В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму

Непогода в этом году надолго задержалась в Крыму Фото: "КП" Архив

В ближайшие часы над Крымом пройдут сильные ливни с градом, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный ливень будет сохраняться до конца суток 8 июля. Также ожидается гроза, град и шквал 20-25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают, что непогода может спровоцировать аварии на объектах энергетики, подтопление территорий и затруднить движение на дорогах. Настоятельно рекомендуется отложить походы в лес, горы и к морю.

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