Ремонт на площади имени Ленина в Симферополе могут не закончить к 1 сентября

Работы на объекте могут не завершить к концу лета Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Ремонтные работы, которые развернули на площади имени Ленина в Симферополе идут слишком медленно, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании о реализации инфраструктурных проектов в регионе.

По его словам, глава администрации Валентин Демидов хочет ускорить работу подрядчика, для этого требуется больше рабочих и техники на объекте. Напомним, что обустройство площади имени Ленина в Симферополе началось в конце апреля, контракт заключен на сумму 110 миллионов рублей. По планам, на площади заменят плитку, высадят новые растения, установят скамейки и современное освещение. Работы должны завершить к 1 сентября.

- В окошко каждый день смотрим. Очень медленно работают… У самого теперь контрольный пункт: три раза в день – утром, в обед и вечером – считаем по головам всех, кто работает. Я понимаю, что мне заняться больше нечем, тем не менее, – сказал Аксенов.

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