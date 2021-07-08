Где Симферополе и Севастополе 9 июля отключат электричество

На полуострове ремонтируют электросети.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои со светом, потому что энергетики займутся ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.
Где не будет света
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