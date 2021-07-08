Где Симферополе и Севастополе 9 июля отключат электричество

На полуострове ремонтируют электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои со светом, потому что энергетики займутся ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Авангардная, 36-40/18(чет), 35, 3;

ул. Гастелло, 4-38(чет);

ул. Макаренко, 26-32(чет);

ул. Молодежная, 112-156(чет),113-159(нечет)

ул. Лизы Чайкиной, 48-100(чет), 15-59(нечет)

ул. Нижнегоспитальная, 2-26(чет),3-19(нечет)

30-54(чет), 25-43(нечет);

ул. Чехова, 44-80(чет), 51, 53, 55, 59-65(нечет);

пер. Холмистый, 10-16(чет), 5-13(нечет);

ул. Малофонтанная, 11-17(нечет), 12-20(чет), 22-34, 36-58(чет), 37-45(нечет);

пер. Трудовой, 3-9;

ул. Крымская, 5;

ул. Миронова, 4-26(чет), 5-21(нечет), 25, 27;

ул. Сергеева-Ценского, 46-70(чет), 41-63(нечет);

ул. Красноармейская,58-70(чет), 7-57(нечет);

пер. Кузнечный, 7, 12;

ул. Артиллерийская, 10

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Репина 30-34;

ул. Репина 26-28;

ул. Булгакова с. Широкое 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77

ул. Дмитрия Ульянова, 11А;

ул. Адмирала Фадеева, 15;

проспект Октябрьской Революции 22 корпус 13, корпус 11;

ул. Гагарина В.Садовое 20-40,31-41, 45-47

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7; пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; ул. Булгакова 2-46,54,58,21-31

с 8.00 до 12.00

ул. Героев Бреста 5-7

с 10.00 до 14.00

ул. Руднева 26Б; 28, 28А,Б,В; 30, 30А

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