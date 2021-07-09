Погода в Крыму на 9 июля: без осадков и тепло до +29

В Крыму погожий день, который можно провести на свежем воздухе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем +27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Дождей синоптики не обещают. Скорость норд-оста 7-12 м/с. Столбик термометра преодолеет отметку + 30°.

Красавица Ялта, как сообщает gismeteo.ru, порадует тепло до +28° и ясным, чистым небом. Норд-ост разгонится до 15 м/с. Дождя не предвидится.

В Евпатории тепло до +27°, сила дуновения вездесущего норд-оста до 11 м/с. Сухо.

В Керчи днем воздух прогреется + 22…26°, скорость норд-оста 8…14 м/с. Без осадков.

Вода в Черном море вполне пригодная для купания, ее температура +20°… +23°

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