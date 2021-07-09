В Ботаническом саду Симферополя зацвели лилейники

Расцвели именитые гибридные сорта лилейника. Фото: КИА

В Ботаническом саду имени Н.В. Багрова Крымского федерального университета зацвела вторая по величине в Крыму коллекция лилейников, насчитывающая 205 сортов и 50 сортообразцов.

Как пишет КИА, в Иридарии посажены именитые гибридные сорта лилейников. Растения выводили путем многочисленных селекционных скрещиваний. Но есть и такие, которые сохранили свой первоначальный облик – некоторые дикорастущие виды, например – лилейник Миддендорфа.

В коллекции лилейников КФУ много знаменитых современных сортов: известный Arctic Snow с редкой для этой культуры молочно-белой окраской и цветками до 15 сантиметров в диаметре, старинный махровый Kwanso, Minstrel Boy винного оттенка с ярким желтым «горлом».

Современные селекционные разработки нацелены на то, чтобы увеличить размер цветка, а также количество бутонов на цветоносе. У садоводов пользуются популярностью лилейники с кружевными краями или рюшами на долях околоцветника.

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