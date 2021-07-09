Похищены акции крупнейшей нефтебазы Крыма

Это не первое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова, в прошлый раз он нарушил подписку и скрылся. Расследование не завершили. Фото: Архив "КП"

Следователи в Москве ведут дело о краже акций нефтяного терминала в Феодосии, владелец которого - Владимир Круглов. Как пишет «КоммерсантЪ», в начале 2017 года Круглов решил приобрести крупнейшую нефтебазу в Крыму, но не хотел афишировать свое участие в крымском активе, так как опасался санкций, поэтому и привлек в качестве консультанта Андрея Гуськова.

Предполагается, что именно последний и провернул аферу с акциями. Задержанный заверил Круглова, что поможет анонимно управлять проектом, сделав публичными только его менеджеров, которых подберет сам.

Схема, которую он предложил, позволяла ему перехватить покупку и переоформить актив уже на себя, что он и сделал 11 февраля 2021 года.

Сейчас Гуськов под арестом, который продлили до 1 сентября. Официально мужчина нигде не работает, не имеет постоянного источника дохода. Пока неизвестно, были ли у него сообщники.

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