За 7 лет в Крыму многое сделано для поддержки семьи – Аксенов

За последние 7 лет в регионе произошли большие перемены. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В России 8 июля отмечался День семьи, любви и верности. Власти принимают различные меры для поддержки семьи.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, успешная реализация политики семейной жизни зависит также от уровня образования, здравоохранения, строительства и модернизации детсадов, школ, больниц.

В Крыму за семь лет произошли большие перемены: появились десятки тысяч мест в детсадах, построены несколько десятков новых ФАПов, в местные больницы поступают тысячи единиц новейшего спецоборудования.

Также заработал многопрофильный республиканский медицинский центр имени им. Семашко.

Как пишет Крымская газета, до 2025 года многодетным семьям будут доплачивать на каждого ребенка 25% и 50% от величины прожиточного минимума на детей. Такие семьи могут получить компенсацию за купленную школьную форму.

Увеличено пособие на ребенка одиноким матерям и на детей, родитель которых не платит алименты. Все многодетные семьи получают единовременные выплаты для улучшения жилищных условий в размере от 856 до 968 тысяч рублей.

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