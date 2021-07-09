Под Судаком начался фестиваль военно-патриотической песни

С каждым годом растет количество и расширяется география участников. Фото: Михаил Шеремет

В поселке Морское под Судаком начался Международный Слет ветеранов боевых действий и Фестиваль военно-патриотической песни «Время выбрало нас!». Как сообщил депутат Госдумы РФ от республики Михаил Шеремет, отметить дружбу «боевых братьев» собрались участники из различных регионов Крыма и в целом России - Ростова, Челябинска, Краснодара, Самары, Саратова, Энгельса, Майкопа, а также из ДНР.

Депутат на Международном слете ветеранов. Фото: Михаил Шеремет/Facebook

- Отрадно отметить, что с каждым годом растет количество и расширяется география участников. Это свидетельствует об актуальности и востребованности мероприятий подобного формата как для ветеранов боевых действий, так и для подрастающего поколения, - подчеркнул Шеремет.

Депутат с удовольствием поприветствовал всех присутствующих гостей и жителей Крыма, а также вручил приветственный адрес от главы Крыма Сергея Аксенова. Шеремет отметил, что программа слета очень интересная и насыщенная.

- Уверен, что все участники получат много положительных эмоций и воспоминаний, - заключил он.

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