В крымском селе открыт памятник военным победам России

Депутат ГД от Крыма Константин Бахарев на открытии памятника. Фото: пресс-служба депутата.

В эти дни исполняется 250-лет походу в Крым русской армии под командованием князя В.М. Долгорукова. На месте, где располагался ее штаб, в районе села Мускатное Красногвардейского района, открыли памятник в честь героев, освободивших полуостров от османского ига. Военные успехи русской армии в Крым под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова положили начало переходу полуострова под протекторат России.

В районе села Мускатное на берегу реки Салгир располагался так называемый Салгирский ретраншемент, построенный по всем правилам фортификации. Фактически это было не просто укрепительное сооружение, а целая крепость, к сожалению, не сохранившаяся до наших дней. Тем не менее, известно, что именно здесь под началом Долгорукого воевали тогда еще молодые полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов. Неслучайно памятник военным победам русских воинов отлит в форме оружейного орудия.

Монумент выполнен в виде оружия. Фото: пресс-служба депутата.

В его открытии принял участие депутат Государственной Думы от Крыма Константин Бахарев, по мнению которого, события того времени положило начало русской истории Крыма.

- И тогда, и сейчас в мире были и есть силы, не желающие признавать российский статус полуострова. Но это наша история, и мы никому не позволим ее переписать,- заявил парламентарий, выступая на открытии памятника.

Он поблагодарил всех, кто оказал содействие в увековечивании событий русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

- Это действительно народный памятник, потому что деньги на него собирали «всем миром», как когда-то говорили на Руси. На его установку не затрачено ни копейки бюджетных средств, - подчеркнул Бахарев.

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