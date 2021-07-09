В Симферополе продолжается ремонт дорог

Дороги еще на двух десятках улиц привели в надлежащее состояние. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе продолжается плановый ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

По его словам, сейчас работы уже закончили на 25 объектах. На прошлой неделе завершили ремонт на участках улицы Козлова, на участке улицы Киевской от ТЦ «Южная галерея» до площади Куйбышева, на проспекте имени Вернадского и еще по нескольким адресам.

На данный момент ремонт продолжается на 21 объекте, в том числе и на проспекте Победы, улице Дмитрова, 2-й Гвардейской Армии, Дмитрия Ульянова, Звездной, Амет-Хана Султана, Донской, Родниковской, Чонгарской, Барышевой, Полигонной, Щаденко.

Работы выполняет АО «ВАД». Сотрудники устанавливают бордюры, делают тротуарное покрытие, укладывают слой асфальта проезжей части.

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