Погода в Крыму на 10 июля: норд-ост и тепло до +33

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 июля на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Скорость вездесущего норд-оста до 12 м/с. Днем столбик термометра покажет + 31…33°.

Ялта, как если верить gismeteo.ru, прогреется до + 24…29°, северо-восточный ветер разгонится до 14 м/с.

В городе-курорте Евпатории переменная облачность. Норд-ост веет со скоростью 8…11 м/с . Столбик термометра покажет +27…30°.

В Керчи воздух прогреется до +23…28°, все тот же северо-восточный ветер разгонится до 8…14 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +20…23°.

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