В СИЗО Симферополя вспышка коронавируса

Единственный в республике СИЗО закрыт на карантин Фото: Архив "КП"

В СИЗО Симферополя вспышка коронавирусной инфекции. Сдественный изолятор закрыт на карантин.

- СИЗО закрыт на карантин, количество заболевших они не сообщили, - цитирует ТАСС председателя Общественной наблюдательной комиссии РК Андрея Козаря. - Есть и среди сотрудников случаи, которые на больничном находятся, и некое количество спецконтингента.

Въезд и выезд из СИЗО закрыт. Лечение инфицированных происходит на территории учреждения. Необходимые медикаменты доставлены. СИЗО в Симферополе является единственным следственным изолятором на полуострове.

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