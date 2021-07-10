МВД выясняет подробности аварии в Симферополе, в которой погибла женщина

Фото: МВД по РК

Сотрудники полиции выясняют подробности аварии в Симферополе, в которой погибла женщина- пешеход. Она переходила дорогу на улице Куи бышева в неположенном месте.

По предварительнои информации, ДТП произошло 9 июня около 16.00. Двигаясь со стороны Ялтинскои объезднои в направлении ул. Лизы Чаи киной, 33-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21099 сбил пешехода. Женщина погибла на месте. По результатам проверки будет принято решения в соответствии в действующим законодательством, сообщает Крымское информационное агентство.

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