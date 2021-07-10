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Общество10 июля 2021 11:15

В Крыму 357 новых больных коронавирусом

Четверо приехали из-за рубежа
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За сутки выявили 357 случаев коронавируса

За сутки выявили 357 случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки подтверждено 357 новых случая коронавируса. В том числе 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Госпитализированы 174 человека с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 209 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 227 пациент. Умерли 9.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5067 проб на COVID-19.

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