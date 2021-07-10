Научное сообщество будет следить за избирательной кампанией в Госдуму

Голосование продлится с 17 по 19 сентября Фото: Архив "КП"

Научное сообщество электоральных экспертов будет следить за избирательной кампанией в Госдуму VIII созыва с целью гражданского контроля над процессом. Задача - добиться неукоснительного соблюдения законодательства и этических норм всеми участниками выборов, поставить правовой заслон возможным нарушениям, создать обстановку взаимоуважения и внимания к избирателю

- Мы, сообщество электоральных экспертов, планируем вести мониторинг всех стадий избирательного процесса, - заявил доктор политических наук Владимир Узунов. - Начиная со стадии выдвижения и регистрации кандидатов и следить за соблюдением равных условий и возможностей для всех участников избирательного процесса.

Иизбирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва стартовала 18 июня, когда президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Госдумы на 19 сентября. С учетом пандемии по решению Центризбиркома само голосование растянется на три дня - с 17 по 19 сентября.

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