Спецотряд МЧС закончил очередной этап разминирования крепости «Керчь»

Центр "Лидер" закончил седьмой сезон разминирования "Крепости Керчь". Фото: ГУ МЧС в РК

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС завершили седьмой сезон разминирования музейно-исторического комплекса «Крепость Керчь». С середины мая обнаружены и обезврежены 5 тысяч взрывоопасных предметов.

- Памятник культурного наследия республиканского значения находится на сложном холмистом участке и имеет множество скрытых сооружений, во многих из которых до сих пор сохранились боеприпасы, - отметили в республиканском главке МЧС. - Несмотря на все сложности и высокий риск, все поставленные задачи были успешно выполнены в полном объеме.

Группа ручного разминирования и механизированной очистки обследовала 170 тысяч кв.м. территории. Найдено 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, 430 авиационных бомб, 48 ручных гранат, 12 реактивных снарядов и 16 минометных мин.

В следующем году работы будут продолжены.

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