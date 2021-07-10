«Крымэнерго» обнародовало порядок перерасчета для жителей подтопленных регионов

Перерасчет сделают по личному заявлению пострадавшего от потопа Фото: Михаил ПАТЛИС

Главный поставщик электроэнергии на полуострове ГУП РК «Крымэнерго» разъяснил порядок перерасчета платы для жителей подтопленных регионов. Безвозмездные киловатты рассчитываются только с 1 до 31 июля и по личному заявлению граждан, пострадавших от ЧС.

В первую очередь данные абонента должны содержаться в списках пострадавших, которые администрации муниципалитетов предоставляют энергопоставщику. Затем сами пострадавшие обращаются в «Крымэнерго» с заявлением, которое можно скачать на сайте предприятия. В документе требуется отметить показания прибора учета. Заявление необходимо подать в срок до 19 июля, приложив копию паспорта и согласие на обработку персональных данных. Адреса районных отделений энергосбыта также указаны на сайте.

Важно, что перерасчет наступает не автоматически, а при подтверждении абонента пострадавшим от ЧС.

Напомним, зоной ЧС регионального характера объявлены Керчь, Ялта, Бахчисарайский, Кировский, Ленинский и Советский районы.

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