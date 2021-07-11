Погода в Крыму на 11 июля: северо-восточный ветер и тепло до +33

В Севастополе температура воды в Черном море +20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 июля на Крымском полуострове вполне симпатичный и уютный уик-энд, не предвещающий природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Скорость норд-оста достигнет 7-12 м/с., столбик термометра дотянется до +33°.

В Ялта, как прогнозирует gismeteo.ru, тепло до + 26…30°, северо-восточный ветер разгонится до 16 м/с. Не исключены небольшие осадки и гроза.

В городе-курорте Евпатории, как и по всему полуострову разгуливает норд-ост, скорость ветра в пределах 4…12 м/с . Столбик термометра покажет +23…28°. На небе облака, возможны гроза и дождь.

В Керчи воздух прогреется до +24…29°, все тот же северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5...10 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +20…24°.

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