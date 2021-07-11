В Крыму выявили 368 новых случаев коронавируса

У медиков много работы из-за пандемии. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За минувшие сутки на территории РК зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции.

- Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Специалисты нашли 73 заболевших среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев заболевания COVID-19 привезли из-за рубежа.

Всего за прошедшие 24 часа сотрудники лабораторий обследовали на ковид 5675 мужчин и женщин.

Из больниц домой выписали 153 выздоровевших, за все время пандемии медики сумели спасти 45 370 человеческих жизней.

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