В Крыму выявили 368 новых случаев коронавируса

У медиков много работы из-за пандемии.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
За минувшие сутки на территории РК зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции.
- Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Специалисты нашли 73 заболевших среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев заболевания COVID-19 привезли из-за рубежа.
Всего за прошедшие 24 часа сотрудники лабораторий обследовали на ковид 5675 мужчин и женщин.
Из больниц домой выписали 153 выздоровевших, за все время пандемии медики сумели спасти 45 370 человеческих жизней.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50