В окрестностях Судака заблудились двое взрослых и ребенок

Попавшим в беду помогли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росси по Республике Крым

Крымские спасатели вечером 10 июля получили тревожное сообщение о том, что в окрестностях Судак попали в беду туристы.

- На горе Караул-Оба ГО Судак заблудилась группа людей, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства незамедлительно отправилась к месту ЧП, несмотря на то, что уже начало темнеть, потерявшихся они нашли и предоставили всю необходимую им помощь и поддержку.

- Было спасено три человека, в том числе один несовершеннолетний, - отметили в ведомстве.

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