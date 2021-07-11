Где Симферополе и Севастополе 12 июля отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои со светом, потому что энергетики займутся ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Титова, 71, 77;

ул. Автомобильная, 2-18 (чет), 1-21 (нечет);

проезд Красногорский, 2-18;

ул. Краснодарская, 42-94 (чет), 21-55 (нечет);

ул. Сельвинского, 2-40 (чет), 1-43 (нечет);

ул. Солдатская, 14-40 (чет), 21-45/16 (нечет);

ул. Камышбурунская, 3-39 (нечет);

пер. Розовый, 2-18 (чет), 3-13 (нечет)

ул. Камыш-бурунская, 3-39(нечет);

пер. Розовый, 2-18(чет), 3-13(нечет);

ул. Солдатская, 22-40(чет), 25-45/16(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр. Октябрьской Революции, 52 подъезды: 13,14,15,16,17,18,19,20,21

с. Павловка: пер. Зернистый 4,6; 1; пер. Лебединый 8-А,10-А,2-22(чет); 1,3,7;

ул. Родниковская 44-60(чет),58-А,60-Б,60-А, 62-74(чет); 41-А, 41-45,73,77; 11-37(нечет); пер. Родниковский 2-18(чет); 1-19(нечет); ул. Спортивная 2-6(чет); 1-11(нечет);

с. Орлиное: ул. Урожайная 6-14(чет),26,28,48,50,62-66(чет),72; 1,5,9,11,15,19,27,31,41,43,47;

ул. Счастливая 2,6-12(чет),24,36,38,42,50-54(чет); 9-А,1,3; ул. Интернациональная 32,40,42,46,48,56,60,62; 31,43; пер. Ровный 2,4; 3;

с.Подгорное: ул. Полярная 2,12,6А; 1-д,1-5(нечет),5-А,1-А,9,13-17(нечет),21; ул. Прохладная 2-14(чет); 7; ул. Подводников 4; 5,7; ул. Весенняя 2-А,12-А,2,6,12; 1; ул. Садовая 9-а,7-а,1-3,7,9,13;

ул. Уютная 8-16(чет),28; 1-А,1-Б,3-11(нечет); ул. Привольная 3-19(нечет);

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7; пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; ул. Булгакова 2-46,54,58,21-31

с 7.30 до 16.30

пр. Октябрьской Революции 52,56,56-А,56-Г

с. Терновка: ул. Новая 1-37(нечет),2-36(чет); ул. Лесная 1-23(нечет),2-22(чет); ул. Мусы Мамута 1,2-14(чет),7-15(нечет); ул. Севастопольская 1,2,3,4,5,6,7,9,12,12-А,13,16; ул. Бахчисарайская 6,8,13,18; ул. Симферопольская 64; ул. Подгорная 5-19(нечет),6-18(чет); ул. Студенческая 1-45(нечет),2-46(чет),52; ул. Авдет 1-15(нечет),6-12(чет); ул. Солнечная 17

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