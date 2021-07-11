В Керчи пропала девушка с серо-голубыми глазами

Елена Самусева. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым опубликовал в соцсети новую ориентировку.

- Помогите найти человека. Пропала Самусева Елена Максимовна, 18 лет (2003 года рождения), город Керчь, - сообщают волонтеры, отмечая, что «с 4 июля 2021 года нет достоверной информации о ее местонахождении».

Приметы пропавшей девушки: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, серо-голубые глаза и светло-русые волосы.

Елена Самусева была одета в черную блузку, джинсовые шорты, босоножки.

Всех, кто располагает информацией о девушке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50