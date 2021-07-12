Погода в Крыму на 12 июля: норд-ост и тепло до +33

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12июля на Крымском полуострове не обойдется без влаги, которая упадет на землю с небес.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Севастополь неоригинален, здесь также переменная облачность. В светлое время суток кратковременный дождь, гроза. Норд-ост до 12 м/с. Днем столбик термометра покажет +31…33°.

В Ялте, как обещает gismeteo.ru, малооблачно, гроза, тепло + 25…30°, скорость северо-восточного ветра до 16 м/с.

Город-курорт Евпатории, как и весь полуостров, во власти норд-ост, скорость ветра в пределах 4…7 м/с . Столбик термометра покажет +25…28°. Малооблачно, осадки и гроза.

В Керчи воздух прогреется до +27…28°. Скорость северо-восточного ветра до 8…12 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море теплая: +20…24°.

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