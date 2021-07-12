На Южный берег Крыма пришло жаркое лето: 5 атмосферных фото Гурзуфа в июле

На пляже много отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Природа-матушка устроила Крымскому полуострову нешуточное испытания обрушив с небес тонны воды. «Библейский потоп» не отменил курортный сезон.

Покой туристов охраняет Медведь-гора. Фото: Алекс Кедми/VK

Вот и в Гурзуфе хватает купальщиков и любителей солнечных ванн.

Черное море - главная точка притяжения в Гурзуфе. Фото: Алекс Кедми/VK

Снимки талантливого фотографа Алекса Кедми в полной мере передают атмосферу курортного местечка.

В жару улочки Гурзуфа пустеют. Фото: Алекс Кедми/VK

- Жаркий июльский день в Гурзуфе, - так назвал автор свой фотосет.

На ЮБК много воздуха и солнца. Фото: Алекс Кедми/VK

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