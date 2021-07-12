На некоторых улицах Симферополя пропала вода

Воды не будет до конца суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 июля, в Симферополе на некоторых улицах краны остались сухими, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

С 08.00 утра в связи с работами по переподключению сетей на байпас в районе улицы Совхозная не будет воды по адресам: улица Совхозная, улица Луговая, 6 (все литеры), улица Веры Роик, улица Симонова, улица Домбровского, ЖК «Клевер», улица Бородина, а также прилегающие улицы и переулки.

Подвоз воды организуют по графику: улица Луговая 6Ж (ЖК «Клевер») – с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.30, улица Луговая/улица Совхозная – с 12.00 до 14.00 и с 17.30 до 19.00, улица Совхозная 4а – с 14.00 до 16.00 и с 17.00 до 19.00.

Водоснабжение восстановят в 00.00.

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