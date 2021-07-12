В военном госпитале Симферополя прошли мероприятия боевой учебы

По замыслу учения диверсанты предприняли попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. Фото: Минобороны РФ по РК

В Армейском корпусе Черноморского флота состоялись учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника. Как сообщили в пресс-службе флота, по легенде учений нападение было совершено на филиал Военно-морского клинического госпиталя в городе Симферополе.

На территорию военного госпиталя в крымской столице пробрались диверсанты, чтобы захватить объект. На место было направлено дежурное подразделение Армейского корпуса ЧФ. В ходе разведывательной операции военнослужащие определили противника и задержали нападавших. Кроме того, на место происшествия прибыл отряд усиления.

В итоге дежурное подразделение успешно справилось с заданием, применив приобретенные на тренировках навыки отражения нападения и блокирования условных террористов.

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