В Алуште огонь охватил многоэтажку

На то, чтобы потушить пожар, у спасателей ушло около часа Фото: "КП" Архив

В Алуште на улице Октябрьской произошел пожар: загорелся 12-ти этажный многоквартирный дом, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Происшествие случилось вчера, 11 июля, в 20.57. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании и сильном задымлении шахты электрокабеля с 7 по 12 этаж в здании.

На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС. Эвакуировать пришлось 5 человека. Огонь удалось потушить в 22.18. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

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