Пострадавшие от потопа ялтинцы не будут платить за воду в июле

Многие ялтинцы так или иначе понесли ущерб при потопе Фото: Михаил ПАТЛИС

Власти решили освободить жителей Ялты, которые понесли убытки после сильного потопа в Крыму, от платы за водоснабжение в июле, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Для того, чтобы получить эту льготу, нужно до 19 июля подать заявление в произвольной форме на получение благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

- Ялтинцев, пострадавших в ЧС, освободят от платы за воду в июле. Жителям городского округа Ялта, признанным пострадавшими в ЧС, до 19 июля необходимо подать заявление в произвольной форме об оказании благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 июля 2021 года, – говорится в сообщении.

В заявлении нужно указать адрес, лицевой счет и номер телефона. После этого его можно самостоятельно принести в абонентский отдел водоканала, отправить почтой или электронным сообщением.

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