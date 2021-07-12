В Севастополе в шутку попытались продать ретривера за полмиллиона рублей

Пес на самом деле не продается. Фото: ForPost

Владелец пса породы буро-сизый ретривер из Севастополя разместил объявление о продаже четвероногого друга за 500 тысяч рублей. Пользователи соцсети «Вконтакте» негативно отнеслись к своеобразному юмору, возмутились и пожалели пса.

Описывая свою собаку, хозяин перечислил не только достоинства животного, но также и все недостатки, которых оказалось немало. Цена такого счастья – 500 тысяч рублей. Также мужчина был не против сделать скидку на «товар» или обменять его на недвижимость, пишет ForPost.

По словам хозяина четвероногого, покупатель получит отвратительного сторожа и еще худшего друга. Имея грозный вид, пес нападает только на тех, кто его боится, а половину боев с уступающими в размерах сородичами проиграл. Он отлично знает все команды, но не выполняет их. Зато важные документы есть – животное привито, есть паспорт, загранпаспорт и диплом станочника.

Собаку неравнодушные пользователи соцсети пожалели, а вот на ее хозяина обрушился поистине праведный гнев.

- Юмор на минималках, автор не Петросян случайно? – цитирует СМИ комментарий Карины Анатольевны.

- Было бы смешно, если б не было так грустно! Собака прекрасная, – передает издание слова Лины Мальцевой.

Когда СМИ связалось с автором объявления, выяснилось, что продавать собаку мужчина не собирается. Объявление шуточное, как и указанная цена. Однако он признался, что описание не так далеко от реальности. Собаку любят, хорошо кормят, ухаживают за ней, но характер у нее действительно странный.

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