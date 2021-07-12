В Крыму мужчина купил несуществующие права за 200 тысяч рублей

Мошенника поймали по горячим следам Фото: "КП" Архив

Крымчанин решил купить водительское удостоверение, но стал жертвой обычного вора, лишившись крупной суммы денег, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

К стражам порядка обратился 33-летний житель одного из Симферопольских сел. Он пожаловался, что отдал 200 тысяч рублей незнакомому гражданину, пообещавшему достать пострадавшему водительские права без сдачи экзамена. Взяв деньги, злоумышленник испарился.

Подозреваемым оказался 63-летний уже неоднократно судимый за воровство житель Симферопольского района.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), – говорится в сообщении.

Мужчина может сесть в тюрьму на 5 лет. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50