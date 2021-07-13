Погода в Крыму на 13 июля: дождь, гроза и тепло до +31

На полуострове в разгаре купальный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 июля на Крымском полуострове синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с., правда геолокации ненастья пока неизвестны.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, при грозах усиление до 20 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. В светлое время суток синоптики обещают кратковременный дождь с грозой. Скорость норд-оста до 12 м/с. Столбик термометра покажет +29…31°.

В красавице Ялте, как информирует gismeteo.ru, гроза, дождь тепло + 24…28°, скорость юго-западного ветра до 9 м/с.

Город-курорт Евпатории, как и накануне, вотчина назойливого норд-оста 4…11 м/с . Воздух в детской здравнице прогреется до +27°. Переменная облачность. Летний дождь и июльская гроза.

В Керчи воздух прогреется до +27…29°. Северо-восточный ветер будет веять со скоростью 5…12 м/с. Кратковременный дождь пойдет в комплекте с грозой.

Вода в Черном море теплая: +20…24°.

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