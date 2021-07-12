Сельский туризм получит финансовую помощь от государства

Депутат ГД от Крыма Константин Бахарев. Фото: архив "КП"

В Федеральную целевую программу развития агросектора будет включена финансовая поддержка сельского туризма, сообщил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

- Достигнута договоренность о выделении средств федерального бюджета на эти цели уже с 1 января 2022 года. Рассчитываем на то, что Крым получит деньги на пять пилотных проектов, которые станут «точками роста» для тех сельских поселений, где будут реализованы, - уточнил депутат.

По его мнению, сельский туризм даст регионам Крыма новые рабочие места, причем, не только на летний период, как в случае с пляжным туризмом, а круглогодично.

Напомним, что в июне этого года депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, посвященный вопросам развития в Российской Федерации сельского туризма. В соответствии с поправками нормы будут распространяться на туристические объекты в сельской местности и в малых городах численностью до 30 тысяч жителей.

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