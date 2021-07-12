Ялтинцам предложили внести на Доску почета героев потопа и ликвидации ЧС

Мена героев занесут на доску почета Фото: Архив "КП"

Ялтинцам предложили внести на городскую Доску почета имена героев, спасавших людей во время потопа и помогавших при ликвидации последствий ЧС. С такой инициативой сегодня выступила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Выбираем лучших из лучших - тех, кто достоин быть на городской Доске почета, - отметила она. - Предлагаю дополнить список предприятиями, которые бескорыстно оказывали помощь городу и его жителям, помогали нам в борьбе с последствиями стихии.

Предварительный список, по словам главы администрации, уже сформирован. В нем определены коллективы городских предприятий, среди которых – Ялтинская станция скорой медицинской помощи, городской отдел ЗАГС, МБУ «Зеленстрой», МБУДО Детско-юношеский центр по физкультуре и спорту, Управление по архивным делам, которому в этом году исполняется 95 лет, Ялтинский историко-литературный музей и многие другие. Особый акцент будет сделан на представителях социальной сферы, курортно-туристической отрасли, предприятиях малого бизнеса.

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