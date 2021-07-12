Часть Симферополя и Севастополя 13 июля останется без света

В Крыму будут приводить в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои со подачей электричества, потому что энергетики займутся ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Титова, 71, 77;

ул. Автомобильная, 2-18 (чет), 1-21 (нечет);

проезд Красногорский, 2-18;

ул. Краснодарская, 42-94 (чет), 21-55 (нечет);

ул. Сельвинского, 2-40 (чет), 1-43 (нечет);

ул. Солдатская, 14-20 (чет), 21, 23

ул. Волочаевская, 30-46(чет), 25-41(нечет);

ул. Полюсная, 6-36(чет), 1-15(нечет);

ул. Хабаровская, 2-28(чет), 1-23(нечет);

ул. Камыш-бурунская, 3-39(нечет);

пер. Розовый, 2-18(чет), 3-13(нечет);

ул. Солдатская, 22-40(чет), 25-45/16(нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Бодрость»; «Ягодка-Крым»; «Садовод»; «Изыскатель»; «Водник»; «Автобусник»; «Скала»; «Полет»; «Пчелка»; «Автомобилист»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Тыловое: пер. Земляной 2-а,2-8(чет),16, 1-7(нечет); пер Плодовый 2-А,4,8, 1-9 (нечет) ;

пер. Малиновый 2-12(чет), 3-21(нечет); ул. Баздыревой 2-Б,2-18(чет),56, 3-А,7-Б,1-19 (нечет),59;

пер. Сельский 3,7; ул. Севастопольская 6-ж; ул. Стахановская 22-А,28-Б,34-А,2-22(чет), 28/2,28-3, 15-А,1-17(нечет); ул. Лазурная 4-8(чет), 1-3(нечет); ул. Склонная 12-А,6-10(чет),14,18, 3,9; ул. Ясная 2,8-10(чет); ул. Ялтинская 4,12; ул. Водопроводная 1-3(нечет); ул. КСП «Красный Октябрь» 616, 605,613,617;

с. Орлиное: ул. Культурная 2-16(чет), 5-А,7-А,15-А,1-17(нечет); ул. Механизаторов 2,6-10 (чет),14,22; ул. Пушкина 4,12, 7; ул. Благодатная 4-А, 1-3(нечет),13,19-21(нечет); пер. Батилиманский 4-А; пер. Западный 2, 3-9(нечет);

ул. Кольская 11-13;

ул. Кудюрова 24-26;

ул. Циолковского 8-22;

ул. Кольская 5-7;

ул. Кудюрова 14-20,11-21;

ул. Циолковского 4-6;

ул. Надежды Краевой 16,42-48;

ул. Инженерная 47-49;

ул. Седова 24-28;

ул. Каманина 29-31;

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7; пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; ул. Булгакова 2-46,54,58,21-31

с 10.00 до 14.00

с. Павловка: пер. Родниковский 2-18,1-19; пер. Зернистый 4-6,1; ул. Спортивная 2-6,1-11; ул. Родниковская 58-а,60-б,60-а

с 11.00 до 17.00

наб. Назукина 1А,8А; 1-27(нечет),21Б;

ул. 7 Ноября 8; 3-7(нечет);

ул. Башенная 1-5(нечет);

ул. Калича 2-А,2,6,8-20; 5-51(нечет),55,59-67;

ул. Кирова 10,18,34; 1,5,9,41;

ул. Куприна 1;

ул. Рубцова Герасима 2-6,10,16(чет); 1-5(нечет),9,13-17(нечет);

ул. 9 Мая 6;5;

пл. 1-го Мая 1

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