Ремонт на некоторых дорогах в Крыму задерживается

Из-за большого количества дождливых дней не было возможности укладывать асфальтобетон Фото: Анна КИРИЕНКО

Ремонт на некоторых участках улично-дорожной сети задержан из-за сильных ливней в регионе.

Как пишет Крымская газета, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что если подрядчик не успевает сдать объект в срок, то контракт с ним нужно расторгать.

- У нас постоянно сдвигаются сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Понятно, что если во время строительства увеличивается стоимость материалов, то это объективная причина для внесения корректировок, – цитирует СМИ Аксенова.

Сроки работ, которые проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», задерживаются из-за непогоды в регионе. Во время дождей, которые так часто проходят над Крымом с начала лета, ремонт проводить нельзя. Сейчас в рамках этого проекта готовятся 23 объекта. Процесс завершен на 89%. Работы планируют завершить к концу июля.

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