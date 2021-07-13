Администрация Симферополя будет вносить данные о правообладателях объектов недвижимости в ЕГРН

Новый закон вступил в силу 29 июня Фото: Архив "КП"

В Симферополе запускается процедура выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, этой работой будет заниматься специальная комиссия, сообщил замглавы администрации крымской столицы Алексей Захаров.

Новый федеральный закон вступил в силу в июне 2021 года. Он позволит органам местного самоуправления самостоятельно выявлять и уточнять сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и вносить их в ЕГРН для дальнейшего налогообложения.

- На сегодняшний день на территории Симферополя порядка 48 тысяч таких объектов. Утверждена «дорожная карта», ориентировочный срок реализации мероприятий по которой установлен на 1 июня 2022 года. В связи с этим, формируем комиссию из должностных лиц администрации для работы по данному направлению, – сообщил Захаров.

Цель такой работы – актуализация налогооблагаемой базы на имущество. В первую очередь это те средства, которые наполняют бюджет муниципалитета.

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