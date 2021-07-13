В Симферополе по некоторым адресам сегодня нет воды

Последнее время симферопольцы часто остаются без воды Фото: "КП" Архив

В связи с работами по переподключению сетей на байпас в районе улицы Совхозная в Симферополе в некоторых домах со вчерашнего утра нет воды. Сегодня, 13 июля, в 18.00 вечера подача воды будет восстановлена по адресам: улица Совхозная, улица Луговая, 6 (все литеры), улица Веры Роик, улица Симонова, улица Домбровского, ЖК «Клевер», улица Бородина, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, 13 июля воды не будет в крымской столице и по следующим адресам: улица Киевская (частично от ДКП до Москольца), улица Молодых подпольщиков, переулок Молодых подпольщиков, улица Свободная, улица Полевая, улица Толстого (частично), улица Тренева (частично), улица Февральская (частично), улица Декабристов, улица Шполянская, улица Генерала Морозова, улица Дзержинского, а также на прилегающих улицах и переулках.

Краны по этим адресам перестанут оставаться сухими сегодня в 00.00.

График подвоза воды: улица Киевская, 117 – с 09. 30 до 11.00 и с 14.00 до 15.30, улица Киевская, 125 – с 11.00 до 12.30 и с 15.30 до 17.00, улица Киевская, 129 – с 12.30 до 14.00 и с 17.00 до 19.00.

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