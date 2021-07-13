Власти решат проблему автомобильных пробок у села Прибрежное

Новая пробка теперь начинает образовываться возле села Прибрежное Фото: Архив "КП"

С субботу после капитального ремонта открылся участок дороги от села Орехово до Сак. Четырехполосное движение значительно сократило время проезда по узкой, затрудняющей движение трассе, где часто возникали пробки. Однако теперь затор начал образовываться в районе поселка Прибрежное.

Как пишет КИА, сейчас власти принимают новое решение для устранения проблемы. Дело в том, что в селе Прибрежное открылся аквапарк, который активно посещают туристы. Из-за этого большой пешеходный поток к развлекательному комплексу мешает проехать водителям. На территории необходимо установить несколько светофоров и дорожные знаки, потому что сейчас автомобилисты ездят по старинке, как им удобно, не соблюдая правила дорожного движения.

- Совместно с ГИБДД запланирован выезд на этот участок дорог, я думаю, что до конца недели будет предложен ряд мероприятий, чтобы снять заторы, - заявил вице-премьера правительства РК Евгений Кабанов.

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