В Симферополе пойман мошенник, выручивший почти полтора миллиона рублей

Мошенник заведомо знал, что законно выполнить свои обязательства не сможет Фото: Архив "КП"

Житель Симферополя обвиняется в мошенничестве на сумму 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В октябре 2018 года 40-летний мужчина взял 210 тысяч рублей за оформление документов на недвижимость, заведомо зная, что не сможет оказать такую услугу. В ноябре того же года он подделал экспертное заключение на иномарку, пострадавшую в аварии. За эту услугу мужчина получил 39 тысяч рублей. В третий раз мошенник получил 1,4 миллиона рублей под предлогом включения сына одной из потерпевших в состав учредителей крупной фирмы по пошиву одежды.

Деньгами задержанный распорядился по собственному усмотрению. Суд приговорил его к 4 годам и 5 месяцам тюрьмы в колонии общего режима.

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