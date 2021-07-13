Сотрудников газовой службы будут судить за взрыв дома в Керчи

Некоторые квартиры сильно пострадали, жильцов из них переселят. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Начальник службы эксплуатации газовых сетей, а также мастер и слесарь керченского управления предприятия «Крымгазсети» предстанет перед судом за нарушение правил безопасности во время ремонта, в результате чего погиб один человек и нанесен крупный ущерб.

Обвиняемый 26 августа прошлого года менял шкафный распределительный пункт. Не проверив герметичность стояка, мужчина пустил газ по внутридомовому газопроводу многоэтажки.

- При этом он не провел обход всех квартир подъезда, не закрыл все краны на опуске перед приборами, не доложил о результатах проведенных работ руководству, – говорится в сообщении.

Между тем начальник службы и мастер также действовали халатно – не проконтролировали действия своего подчиненного. Через стояк газ попал в одну из квартир на девятом этаже дома. Когда обитательница квартиры попыталась зажечь сигарету, в помещении произошел взрыв, что спровоцировало пожар.

На место происшествия прибыли опытные следователи и следователи-криминалисты, группу возглавлял руководитель ГУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев. Уточняется, что пострадавший дом находится на улице Кирова. В результате происшествия погибла одна женщина. Материальный ущерб, который оценен на сумму более 13 миллионов рублей, понесли два многоквартирных дома. Власти Крыма приняли решение, что жильцов из пострадавших квартир необходимо переселять в новые.

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