ЦБ посоветовал реструктурировать кредиты пострадавшим при ЧС в Крыму

Те, кто имеет кредит, после потопа попали в сложное финансовое положение Фото: Архив "КП"

Банк России посоветовал кредитным организациям изменить условия ипотечного кредита пострадавшим во время наводнения в Крыму, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Также рекомендовано бюро кредитных историй не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга таких заемщиков.

- Банк России в связи со стихийными бедствиями в отдельных районах Крыма и Краснодарского края рекомендовал кредиторам при поступлении обращений от пострадавших (с приложением подтверждающих документов) предпринимать меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой. Это могут быть различные формы реструктуризации задолженности, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также отказ от взыскания на заложенное по обязательствам имущество.

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